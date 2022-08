ARCHIV - Ole Werner. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild FOTO: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Bundesliga Bremen in Top-Besetzung gegen Stuttgart Von dpa | 11.08.2022, 14:53 Uhr

Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann im ersten Saison-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Niclas Füllkrug und Romano Schmid zurückgreifen. „Niclas konnte ohne Einschränkungen trainieren. Auch Romano kommt wieder für einen Einsatz in Frage“, sagte Trainer Ole Werner am Donnerstag. Somit kann der Bremer Coach seine beste Elf gegen Stuttgart auf das Spielfeld schicken.