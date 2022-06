ARCHIV - Trainer Ole Werner spricht auf dem Trainingsgelände mit der Mannschaft von Werder Bremen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild FOTO: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Bundesliga Bremer Neuzugang Salifou: „Mein Vorbild ist Paul Pogba“ Von dpa | 28.06.2022, 15:11 Uhr

Neuzugang Dikeni Salifou von Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen hat bekannte Fußballer als Vorbilder für seine Karriere genannt. „Mein Idol und Vorbild ist Paul Pogba“, sagte der 19 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler am Dienstag bei einer Medienrunde. „Von der Statur ist er mir sehr ähnlich“, schob er hinsichtlich des französischen Nationalspielers hinterher. Es gebe aber viele Spieler, an denen er sich orientiere. Ein Trainer in der U19 habe ihm empfohlen, Chelsea-Spieler Jorginho genauer anzusehen.