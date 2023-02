Edin Terzic Foto: Bernd Thissen/dpa up-down up-down Bundesliga BVB rotiert gegen Werder - Bremer Weiser kehrt zurück Von dpa | 11.02.2023, 15:11 Uhr

BVB-Trainer Edin Terzic verändert die Startformation von Borussia Dortmund für das Bundesliga-Spiel bei Werder Bremen im Vergleich zum Sieg im Pokal auf fünf Positionen. Nach 2:1 beim VfL Bochum am Mittwoch spielen Kapitän Marco Reus, der in Bochum nach seiner Einwechselung das Siegtor erzielt hatte, Giovanni Reyna, Youssoufa Moukoko, Nico Schlotterbeck und Raphael Guerreiro von Beginn an.