Oliver Burke Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesliga Clemens Fritz über Burke-Weggang: „Frustration entstanden“ Von dpa | 31.01.2023, 16:36 Uhr

Oliver Burke war zu Saisonbeginn schnell Publikumsliebling an der Weser. Doch dann verlor der Schotte seinen Schwung. Ein Neuanfang in gewohnter Umgebung soll den Angreifer wieder in die Spur bringen.