Trainingstage Dardai erlebte mit der Hertha „eine harte Woche"

Der neue, alte Hertha-Trainer Pal Dardai hat an den vergangenen Trainingstagen auf das Motto „Weniger ist mehr“ gesetzt. „Es ist nicht gut, wenn die Spieler zu viele Informationen bekommen“, sagte der 47-Jährige, der am Sonntag zum dritten Mal das Traineramt bei den Berlinern übernommen hatte, kurz vor dem Spiel gegen Werder Bremen an diesem Samstag. „Ich habe eine schwierige Woche hinter mir.“