Werder Bremen Dinkci trainiert wieder, Bittencourt fällt weiter aus Von dpa | 31.08.2022, 11:55 Uhr

Offensivspieler Eren Dinkci von Werder Bremen ist auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Wie der Fußball-Bundesligist bekanntgab, nimmt der 20-jährige Nachwuchsspieler am Mittwoch wieder am Mannschaftstraining teil. Der gebürtige Bremer hatte zuvor mit muskulären Problemen im Oberschenkel zu kämpfen. Trainer Ole Werner muss jedoch weiter ohne Leonardo Bittencourt auskommen, der beim 3:4 gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag wegen einer Zerrung im Rippenbereich verletzt ausgewechselt werden musste. Weiterhin müssen die Hanseaten zudem auf Mittelfeldspieler Jean Manuel Mbom und Neuzugang Dikeni Salifou verzichten.