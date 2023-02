Edin Terzic Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild up-down up-down Fußball Dortmund denkt an Bremen-Hinspiel: „Ärgert uns immer noch“ Von dpa | 10.02.2023, 12:54 Uhr

Vor dem Rückspiel bei Werder Bremen begleiten Borussia Dortmund die Erinnerungen an den historischen Hinspiel-Schock. „Wir haben das natürlich nicht vergessen. Das ärgert uns immer noch“, sagte Trainer Edin Terzic am Freitag vor dem Spiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag in Bremen (15.30 Uhr/Sky): „Das war die einzige Heimniederlage in der Bundesliga. Wie sie zustande gekommen ist, war historisch. Und wenn wir uns die enge Tabellen-Situation jetzt Monate danach anschauen, würden uns die drei verlorenen Punkte sehr guttun.“ Der BVB hat aktuell drei Zähler Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München.