Borussia Dortmund muss den Sieg in der Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen womöglich teuer bezahlen. Nach einem Foul des Bremers Leonardo Bittencourt beim 2:0 (0:0) des BVB am Samstag musste der 18 Jahre alte Youssoufa Moukoko in der 29. Minute ausgewechselt werden. „Es sieht nicht gut aus“, sagte Trainer Edin Terzic. Eine genaue Diagnose soll voraussichtlich erst am Montag vorliegen. Stürmer-Talent Moukoko hatte sich augenscheinlich am linken Bein verletzt. Für ihn kam Sébastien Haller. Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) spielen die Dortmunder im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Chelsea. Ein Ausfall des Jung-Nationalspielers ist wahrscheinlich.