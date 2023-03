Marvin Ducksch von Werder Bremen Foto: Carmen Jaspersen/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa up-down up-down Bundesliga Ducksch erwartet „kein großes Spektakel“ gegen Augsburg Von dpa | 01.03.2023, 15:12 Uhr

Werder Bremens Stürmer Marvin Ducksch rechnet für das Spiel beim FC Augsburg mit „keinem großen Spektakel. Augsburg spielt viele lange Pässe und geht auf die zweiten Bälle, die wir gut absichern müssen“, sagte der 28-Jährige am Mittwoch in einer Medienrunde des Fußball-Bundesligisten und fügte hinzu: „Wir wollen trotzdem unsere Ideen auf den Platz bringen und ein gutes Spiel machen“. Das Spiel beginnt am Samstag um 15.30 Uhr (Sky).