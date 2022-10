1899 Hoffenheim - Werder Bremen Foto: dpa up-down up-down Werder-Angreifer Ducksch lobt Weisers „überragende Leistungen“ Von dpa | 11.10.2022, 17:47 Uhr

Angreifer Marvin Ducksch vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen hält seinen Teamkollegen Mitchell Weiser für unterschätzt. „Es wird viel über uns gesprochen, aber man darf die anderen Jungs nicht vergessen“, sagte der 28-Jährige bei einer Medienrunde am Dienstag über das große Interesse an seiner Person und an seinem Offensivpartner Niclas Füllkrug. „Ich kann auch ein paar andere Namen nennen: Zum Beispiel Mitchell Weiser, den habe ich noch nie irgendwo gehört oder gelesen. Was er für Leistungen bringt, seitdem er bei uns ist, ist überragend“, sagte er über den Abwehrspieler.