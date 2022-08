ARCHIV - Ein Spielball liegt auf dem Rasen. Foto: Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild FOTO: Stuart Franklin up-down up-down Bundesliga Einsatz von Werders Groß fraglich Von dpa | 12.08.2022, 11:48 Uhr

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat das Abschlusstraining am Freitag ohne Mittelfeldspieler Christian Groß bestritten. Der 33-Jährige fehlt den Grün-Weißen wegen eines Infekts, teilte der Club mit. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) dürfte ein Einsatz des Routiniers im ersten Saison-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart gefährdet sein. Möglicherweise könnte Nicolai Rapp stattdessen in die Startelf rücken.