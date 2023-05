Klaus Filbry Foto: Carmen Jaspersen/dpa up-down up-down Bremer Geschäftsführer Filbry will nach gescheitertem DFL-Deal Probleme lösen Von dpa | 24.05.2023, 18:54 Uhr

Werder Bremens Geschäftsführer Klaus Filbry sieht nach dem gescheiterten DFL-Deal weiter Probleme. „Die in dem bisherigen Prozess identifizierten Herausforderungen bleiben bestehen, und diese müssen wir nun im 36er-Verbund angehen und zu lösen versuchen“, wurde Filbry in einer Pressemitteilung des Fußball-Bundesligisten am Mittwochnachmittag zitiert. „Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Liga nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit für diesen Schritt zustande gebracht hat, um den Prozess in die nächste Phase zu bringen.“