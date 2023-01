Niclas Füllkrug Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Fußball Fokus auf individuelle Spieler bei Ausbildung von Talenten Von dpa | 05.01.2023, 15:28 Uhr

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug wünscht sich einen größeren Fokus auf die Fähigkeiten einzelner Talente in der Nachwuchsarbeit in Deutschland. „Man muss wieder versuchen, in der Ausbildung der Spieler mehr Individualisten zu entwickeln“, sagte der 29 Jahre alte Torjäger von Bundesligist Werder Bremen im Interview des TV-Senders Sport1.