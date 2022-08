Daichi Kamada (r) Foto: Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Bundesliga Frankfurt startet mit Wechsel-Kandidat Kamada Von dpa | 28.08.2022, 17:22 Uhr

Eintracht Frankfurt startet mit dem möglichen Wechselkandidaten Daichi Kamada in das Fußball-Bundesliga-Spiel bei Werder Bremen. Wie der TV-Sender Sport1 am Sonntag berichtete, soll der Japaner bereits seit Wochen mit Benfica Lissabon verhandeln, doch zunächst beginnt der 26-jährige Mittelfeldspieler am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Startelf der Hessen. Sportvorstand Markus Krösche geht davon aus, dass Kamada in Frankfurt bleibt.