Fußball Füllkrug sichert Werder 1:0-Sieg im Test beim FC Schalke 04 Von dpa | 14.01.2023, 17:42 Uhr

Der FC Schalke 04 ist eine Woche vor dem Wiederbeginn in der Fußball-Bundesliga noch auf der Suche nach der Form. Die Revierelf unterlag am Samstag im letzten Test vor dem Pflichtspielstart dem Ligakonkurrenten Werder Bremen mit 0:1 (0:1). Vor knapp 18.000 Zuschauern in der Schalker Arena traf Nationalspieler Niclas Füllkrug schon in der 4. Minute zum Sieg für die Bremer.