Bremen-Stürmer Füllkrug über Gehaltsverzicht: „Ich kann noch gut leben" Von dpa | 14.08.2022, 08:57 Uhr

Stürmer Niclas Füllkrug will sich mit seinem Gehaltsverzicht für einen Verbleib bei Werder Bremen „nicht brüsten“. Der 29-Jährige hatte vor knapp einem Monat seinen Vertrag beim Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga vorzeitig verlängert, nach eigenen Angaben zu geringeren Bezügen als zuvor. „Am Ende muss ich das nicht machen. Ich mache das, weil ich bei Werder Bremen spielen möchte, weil ich an die Mannschaft glaube“, sagte Füllkrug im ZDF-„Sportstudio“ in der Nacht zum Sonntag und antwortete auf die Frage, wie hoch der Verzicht gewesen sei: „Ich kann noch gut leben.“