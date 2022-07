ARCHIV - Das Team von Werder feiert auf einem Tieflader bei einem Autokorso mit den Fans den Aufstieg. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild FOTO: Carmen Jaspersen up-down up-down Aufstiegsfeier Füllkrug über Platzsturm: „Kurz keine Luft bekommen“ Von dpa | 19.07.2022, 13:54 Uhr

Für Werder-Torjäger Niclas Füllkrug hat die Bundesliga-Aufstiegsfeier mit der Strafe für das Abbrennen von Pyrotechnik und einer unbehaglichen Situation während des Platzsturms im Bremer Weserstadion auch einen negativen Beigeschmack bekommen. „Es gab kurz einen Moment, in dem ich keine Luft bekommen habe“, sagte der 29 Jahre alte Fußball-Profi am Dienstag bei einer Medienrunde. „Das war ein bisschen unangenehm, weil dir acht Leute gleichzeitig, die wahrscheinlich eins, zwei Bierchen intus hatten und nicht mehr wissen, wie doll sie umarmen, an die Kehle und an den Bauch gegriffen haben und überall wurde gezogen.“