Leonardo Bittencourt Foto: Carmen Jaspersen/Deutsche Presse up-down up-down Leistungsträger „Gefühlsentscheidung“: Bittencourt verlängert Vertrag Von dpa | 26.10.2022, 15:05 Uhr

Leonardo Bittencourt bleibt Werder Bremen noch länger erhalten und stellt seine finanziellen Bedürfnisse in den Hintergrund. „Es war eine Gefühlsentscheidung“, sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler zu seiner am Mittwoch bekannt gegebenen Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten. „Grundsätzlich habe ich nie das Geld in den Vordergrund gestellt“, fügte er hinzu.