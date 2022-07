ARCHIV - Bremens Christian Groß spielt den Ball. Foto: Robert Michael/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Robert Michael up-down up-down SV Werder Bremen Groß über Bundesliga-Rückkehr: „Bonus für meine Karriere“ Von dpa | 07.07.2022, 16:06 Uhr

Im Alter von 30 Jahren feierte Abwehrspieler Christian Groß von Werder Bremen im Sommer 2019 ein nicht mehr für möglich gehaltenes Bundesliga-Debüt. Damals half der bisherige Drittliga-Spieler von Babelsberg 03, Sportfreunde Lotte, VfL Osnabrück und Werder Bremen II kurzfristig bei den Profis aus, weil sich dort so viele Innenverteidiger verletzt hatten. Drei Jahre später kehrte Groß nun als Stammspieler und Führungskraft mit den Bremern in die Erste Liga zurück. „Alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus für meine Karriere“, sagte der 33-Jährige am Donnerstag in einer Medienrunde während des Trainingslagers in Österreich.