Bundesliga Jung kann sich Verbleib bei Werder Bremen gut vorstellen Von dpa | 25.08.2022, 15:15 Uhr

Defensivspieler Anthony Jung kann sich einen Verbleib bei Werder Bremen gut vorstellen. „Wir fühlen uns als Familie in Bremen sehr wohl, ich mich im Verein auch. Ich kann mir gut vorstellen, hier zu bleiben“, sagte Jung am Donnerstag in einer Medienrunde in Bremen. „Ich bin jetzt in einem Alter, da beschäftige ich mich nicht mehr mit vielen Wechseln. Wir haben eine super Saison gespielt und sind jetzt gut gestartet. Es sprechen natürlich einige Dinge für Werder Bremen“, sagte der 30-Jährige.