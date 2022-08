Trainer Ole Werner gestikuliert. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Swen Pförtner up-down up-down Bundesliga Kameras in der Kabine? Werder-Coach Werner kann damit leben Von dpa | 09.08.2022, 11:58 Uhr

Für Trainer Ole Werner von Werder Bremen gehören Kameras in der Umkleidekabine von Fußball-Teams zum Zeitgeist dazu. „Es ist ja nicht so, dass es auffällig ist, weil das sehr kleine Kameras sind. Daher war das für mich kein großes Problem“, sagte er während einer Medienrunde am Dienstag. „Das ist interessant. Es ist aber auch nichts, was ich außerordentlich begrüße oder wozu ich sage: Wenn es das nicht geben würde, dann würde der Fußball zusammenbrechen.“