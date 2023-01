1. FC Köln - Werder Bremen Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Fußball Kölner Weitschütze Tigges: „Das war ein perfekter Tag“ Von dpa | 21.01.2023, 20:56 Uhr

Was für ein Tor. „Ich musste es einfach versuchen“, sagte Steffen Tigges am Samstagabend grinsend am Sky-Mikrofon nach dem 7:1 gegen Werder Bremen über seinen Treffer aus 46,7 Metern in der 21. Minute. „Das spricht für das Spiel und die Mannschaftsleistung, da musste der Ball einfach reingehen.“ Aus dieser Entfernung hatte in dieser Saison der Fußball-Bundesliga noch kein Spieler getroffen.