7:1-Kantersieg gegen Bremen Kölner Weitschütze Tigges: „Das war ein perfekter Tag" Von dpa | 21.01.2023, 21:00 Uhr

Was für ein Tor. „Ich musste es einfach versuchen“, sagte Steffen Tigges grinsend am Sky-Mikrofon nach dem 7:1 gegen Werder Bremen über seinen Treffer aus 46,7 Metern in der 21. Minute.