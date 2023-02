Maximilian Philipp Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down Werder Bremen Bremens Leihspieler Philipp will wieder spielen Von dpa | 01.02.2023, 14:31 Uhr

Die vergangene Zeit war für den in Wolfsburg kaum eingesetzten Maximilian Philipp nicht leicht. Nun will er sich in Bremen zeigen, hat sich Hertha entschieden. Welche Rolle nimmt bei Werder ein?