Neuer Wolfsburg-Coach Kovac über Bundesliga-Rückkehr: „Kann es kaum erwarten" Von dpa | 06.08.2022, 04:03 Uhr

Niko Kovac freut sich über seine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Am 3. November 2019 wurde er als Meistertrainer des FC Bayern München freigestellt. Heute (15.30 Uhr/Sky) spielt er mit seinem neuen Club VfL Wolfsburg am ersten Spieltag der neuen Saison gegen Werder Bremen.