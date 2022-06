FOTO: Soeren Stache up-down up-down ARCHIV - Spielbälle liegen auf dem Rasen. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. Fußball-Bundesliga Kurzes Video überzeugt Neuzugang Pieper von Werder Bremen Von dpa | 23.06.2022, 15:26 Uhr

Werder Bremens Trainer Ole Werner hat Neuzugang Amos Pieper mit einem kurzen Video von einem Wechsel an die Weser überzeugt. „Ole Werner hat mir ein kurzes Video mit ein paar Szenen gezeigt. Wir haben uns auf der fußballerischen Ebene sofort verstanden“, sagte der Innenverteidiger in einer Medienrunde am Donnerstag. Pieper (24) kommt vom Erstliga-Absteiger Arminia Bielefeld zum Bundesliga-Rückkehrer.