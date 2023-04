Mainz-Coach Svensson Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesliga Mainz 05 gegen Bremen mit unveränderter Startelf Von dpa | 08.04.2023, 15:19 Uhr

Mit einer unveränderten Startelf geht der FSV Mainz 05 in das Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen. Trainer Bo Svensson vertraut in der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) der gleichen Formation wie in der Vorwoche beim überzeugenden 3:0-Sieg bei RB Leipzig. Beim Aufsteiger gibt es nach dem 1:2 gegen die TSG 1899 Hoffenheim dagegen zwei Änderungen. Leonardo Bittencourt und Jens Stage rücken für Niklas Schmidt und Romano Schmid in die Anfangself.