Bundesliga Medien: Ole Werner und Werder einigen sich auf Verlängerung Von dpa | 05.06.2023, 19:42 Uhr

Trainer Ole Werner hat sich laut Informationen des Portals „Deichstube“ mit Werder Bremen auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Die Juristen seien bereits bei der Arbeit und der neue Kontrakt solle in den nächsten Tagen unterschrieben werden, hieß es in einem am Montagabend veröffentlichten Bericht. Dem Medienbericht zufolge soll der Vertrag bis 2026 gelten.