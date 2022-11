Mitchell Weiser (am Ball) hat das bislang letzte Spiel mit Werder gegen Schalke gewonnen. In der Vorsaison und in der zweiten Liga hieß es am 23. April dieses Jahres in Gelsenkirchen 4:1 für die Bremer – die jetzt am Samstag Gastgeber sind.

Foto: imago images/Uwe Kraft