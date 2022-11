Ole Werner Foto: Carmen Jaspersen/dpa up-down up-down Fußball „Nervt mich nur“: Werner regt sich über Schiedsrichter auf Von dpa | 13.11.2022, 09:34 Uhr

Trainer Ole Werner hat sich über die aus seiner Sicht fehlende Erklärung zu seiner Gelben Karte in den Schlussminuten des 1:2 (0:1) von Werder Bremen gegen RB Leipzig aufgeregt. „Das konnte mir weder der Schiedsrichter noch der vierte Offizielle genau sagen, was der Grund war“, schimpfte der Werder-Coach nach der Partie in der Fußball-Bundesliga am Samstag.