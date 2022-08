Trainer Niko Kovac gestikuliert. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Swen Pförtner up-down up-down Bundesliga „Nicht scharf genug“: Kovac kritisiert Wolfsburger Leistung Von dpa | 07.08.2022, 08:59 Uhr

Der neue Trainer Niko Kovac hat die Leistung des VfL Wolfsburg im ersten Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen deutlich kritisiert. Mit dem Ergebnis von 2:2 (1:2) könne er gut leben. Aber „der Wille war bei Werder ein viel größerer“, sagte der 50-Jährige am Samstag bei der Pressekonferenz zum Spiel. „Sie sind in jeden Zweikampf gegangen. Sie haben das umgesetzt, was sie trainiert haben. In der Bundesliga musst du giftig sein. Du musst in jedem Zweikampf dabei sein wollen. Das hat mir gefehlt.“