Nominierung für die Nationalelf: Pizarro-Spiel ohne Gruev Von dpa | 07.09.2022, 16:51 Uhr

Werder Bremens Mittelfeldspieler Ilia Gruev hat mit seiner Nominierung für die bulgarische Nationalmannschaft einen guten Grund für das Fernbleiben beim Abschiedsspiel von Werder-Legende Claudio Pizarro. „Da kann ich natürlich keine Rücksicht leider nehmen. Aber sonst freue ich mich extrem für Pizza“, sagte der 22-Jährige bei einer Medienrunde am Mittwoch. Der Defensiv-Spezialist wird am 24. September (17.30 Uhr) nicht im Weserstadion sein. Er wurde vom Ex-Bremer und neuen Trainer Mladen Krstajic in die bulgarische Nationalelf berufen.