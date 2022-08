Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius steht vor einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Matthias Bein/dpa/Archivbild FOTO: Matthias Bein up-down up-down Bundesliga Pistorius: „Man hätte es besser kommunizieren müssen“ Von dpa | 10.08.2022, 12:48 Uhr

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat eine konsequente Aufarbeitung des Vorgehens der Wolfsburger Polizei gegen Bremer Fans angekündigt. „Es kristallisiert sich heraus, und das werden wir sorgfältig prüfen und entsprechend Schlüsse ziehen, dass man möglicherweise nicht alles so hätte machen müssen und vor allem hätte man es besser kommunizieren müssen als es geschehen ist“, sagte er am Mittwoch in Hannover.