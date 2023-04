FSV Mainz 05 - Werder Bremen Foto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down 27. Spieltag Trotz Remis gegen Bremen: Mainz darf von Europa träumen Von dpa | 08.04.2023, 17:45 Uhr

Mainz und Bremen liefern sich ein intensives Duell, in dem es späte Tore und am Ende keinen Sieger gibt. Für die Hausherren fühlt es sich trotzdem wie eine Niederlage an.