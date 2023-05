Felix Agu Foto: Carmen Jaspersen/dpa up-down up-down 1. Fußball-Bundesliga Saison-Aus für Bremens Abwehrspieler Agu Von dpa | 02.05.2023, 10:43 Uhr

Abwehrspieler Felix Agu wird in dieser Saison kein Spiel mehr für den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen absolvieren. Der 23-Jährige muss sich wegen lange andauernder Beschwerden einer Operation an der Patellasehne unterziehen und fällt für den Rest der Spielzeit aus, wie die Hanseaten am Dienstag mitteilten. Die Bremer spielen in dieser Saison noch vier Liga-Partien.