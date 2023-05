Amos Pieper Foto: Sven Hoppe/dpa/Archiv up-down up-down Bundesliga Saison-Aus für Werder Bremens Amos Pieper Von dpa | 12.05.2023, 12:19 Uhr

Für Werder Bremens Abwehrspieler Amos Pieper ist die Saison beendet. Der 25-Jährige wird wegen anhaltender Probleme am Sprunggelenk operiert und steht Trainer Ole Werner damit in den verbleibenden drei Spielen dieser Spielzeit nicht mehr zur Verfügung, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte.