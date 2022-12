Horst-Dieter Höttges Foto: Lothar Heidtmann/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesliga Sammlung von Höttges für wohltätige Zwecke versteigert Von dpa | 13.12.2022, 12:57 Uhr

Im deutschen Fußballmuseum in Dortmund ist eine Sammlung von Werder Bremens Ehrenspielführer Horst-Dieter Höttges für wohltätige Zwecke versteigert worden. Am Sonntag brachte die Versteigerung der persönlichen Gegenstände - darunter Höttges‘ getragenes Deutschland-Trikot der Weltmeisterschaft 1974 und eine Goldmedaille aus dem WM-Finale gegen die Niederlande - einen Erlös von etwa 148.000 Euro ein, wie die Auktionsplattform „Jerseys For Charity“ am Dienstag mitteilte.