Christian Groß Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesliga „Schönes und cooles Stadion“: Groß freut sich auf Köln Von dpa | 18.01.2023, 15:11 Uhr

Christian Groß von Werder Bremen hat die Atmosphäre beim kommenden Bundesliga-Gegner 1. FC Köln überschwänglich gelobt. „Das ist ein unfassbar schönes und cooles Stadion“, sagte der 33 Jahre alte Fußballprofi vor der Partie in Köln am Samstag (18.30 Uhr/Sky). „Darauf brennt man ja, vor allem nach so einer langen Pause“, schob er in einer Medienrunde am Mittwoch hinterher.