Bundesliga Schwere Heimspiele für Werder und Wolfsburg Von dpa | 12.03.2023, 02:03 Uhr

Werder Bremen und der VfL Wolfsburg haben heute in der Fußball-Bundesliga jeweils ein schweres Heimspiel. Aufsteiger Werder trifft um 17.30 Uhr auf die Mannschaft von Bayer Leverkusen, die in der Europa League gute Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale hat. Um 19.30 Uhr empfangen die Wolfsburger den Tabellendritten Union Berlin, gegen den sie in dieser Saison schon zweimal verloren haben: im DFB-Pokal und in der Hinrunde. VfL-Kapitän Maximilian Arnold wird seinem Team dabei zum ersten Mal seit fast zwei Jahren wieder bei einem Bundesliga-Spiel fehlen. Der 28-Jährige ist nach seiner fünften Gelben Karte in dieser Saison gesperrt.