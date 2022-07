ARCHIV - Spielbälle liegen auf dem Rasen. Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild FOTO: Swen Pförtner up-down up-down Werder Bremen Sportchef Baumann mahnt: „In allen Bereichen verbessern“ Von dpa | 19.07.2022, 11:56 Uhr

Sportchef Frank Baumann erwartet nach durchwachsenen Testspielauftritten bessere Leistungen von den Fußballprofis des Bundesliga-Aufsteigers Werder Bremen. „Wir müssen uns bis zum Pflichtspielstart in allen Bereichen verbessern, konzentriert arbeiten. Viele Gegentore in der Vorbereitung sind zu einfach gefallen. Da müssen wir an der Konzentration arbeiten“, sagte der 46-Jährige der „Bild“.