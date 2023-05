Fans von Werder Bremen Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundesliga Streik: Werder Bremen rät Auswärtsfans zu Bahn-Alternativen Von dpa | 11.05.2023, 15:59 Uhr

Wegen des am Sonntagabend beginnenden Warnstreiks hat Werder Bremen seinen Fans für die Rückreise vom Auswärtsspiel bei RB Leipzig alternative Verkehrsmittel nahegelegt. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag drei Tage vor der Partie (17.30 Uhr/DAZN) auf seiner Website mit. Der Club richtete den Aufruf vor allem an die Anhänger aus dem Umkreis der Hansestadt.