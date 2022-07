ARCHIV - Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Bundesliga Test zwischen Bremen und Groningen abgesagt Von dpa | 20.07.2022, 11:12 Uhr

Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen hat erneut ein Testspiel wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Die Partie gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen am Samstag wird nicht stattfinden, wie der Club am Dienstagabend mitteilte. Durch die Absage des Spiels, das in Delmenhorst stattfinden sollte, verschob sich der Anpfiff des anderen Tests gegen den niederländischen Club FC Emmen am selben Tag in Bremen auf 17.00 Uhr.