Bundesliga „Tolle Moral": Werder tankt Selbstvertrauen für Schlussspurt Von dpa | 09.04.2023, 14:39 Uhr

Werder Bremen nähert sich durch viel Moral langsam dem Ziel Verbleib in der Bundesliga an. Spieler und Verantwortliche versprechen sich einen Schub durch das späte Remis in Mainz.