Bundesliga Werder-Coach Werner trotzig: „Haben genug Qualität" Von dpa | 24.01.2023, 15:23 Uhr

Das war heftig. Das 1:7 in Köln hat die Bremer bis ins Mark getroffen. Doch in Panik verfallen sie an der Weser trotzdem nicht.