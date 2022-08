Wolfsburgs Josuha Guilavogui (r) jubelt mit Wolfsburgs Luca Waldschmidt nach seinem Tor zum 2:2. Foto: Swen Pförtner/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Swen Pförtner up-down up-down Bundesliga Trotz Tor zum 2:2: Guilavoguis Verbleib weiter unsicher Von dpa | 06.08.2022, 20:25 Uhr

Der langjährige Kapitän Josuha Guilavogui weiß auch nach seinem wichtigen Tor beim 2:2 (1:2) gegen Werder Bremen nicht, ob er beim VfL Wolfsburg bleiben oder den Verein noch in diesem Monat verlassen wird. „Heute bin ich da. Was morgen ist, wissen wir nicht. Ich bin nicht in der Position, um zu sagen, was ich möchte“, sagte der 31 Jahre alte Franzose am Samstag nach dem Spiel.