Fußball Union wieder mit Knoche: Füllkrug startet bei Werder Von dpa | 27.05.2023, 14:55 Uhr

Abwehrchef Robin Knoche kehrt bei Union Berlin im entscheidenden Spiel um die Champions-League-Teilnahme zurück in die Startelf. Der 31-Jährige hat seinen Infekt überwunden, der ihn am vergangenen Samstag bei der TSG Hoffenheim zum Pausieren zwang. Im Spiel gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bringt Union-Trainer Urs Fischer zudem Mittelfeldspieler Aïssa Laïdouni zurück in die erste Mannschaft.