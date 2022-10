Niclas Füllkrug Foto: Robert Michael/dpa/Archivbild up-down up-down WM-Kader Völler sieht Chancen für Füllkrug auf Nominierung Von dpa | 09.10.2022, 08:44 Uhr

Der frühere Teamchef Rudi Völler sieht gute Chance für Werder Bremens Stürmer Niclas Füllkrug, noch in die Nationalmannschaft geholt zu werden. „Beste Argumente, um nominiert zu werden, sind natürlich Tore, und die macht er“, sagte der 62-Jährige am Samstagabend in Rom. In der italienischen Hauptstadt sprach der frühere Stürmer von AS Rom bei einer Veranstaltung im Goethe-Institut mit dem deutschen Botschafter in Italien, Viktor Elbling.