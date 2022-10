Mahnung und Erinnerung: Auch bei der heutigen Fan-Generation ist Adrian Maleika unvergessen Foto: Foto: Witters up-down up-down Vor 40 Jahren: Schock für die Fußball-Nation Tod eines Werder-Fans - eine ewige Mahnung gegen Gewalt Von Harald Pistorius | 14.10.2022, 20:58 Uhr

Vor 40 Jahren schockte der Tod eines Fans die Fußball-Nation: Schwer verletzt durch HSV-Hooligans starb der 16-Jährige Werder-Fan Adrian Maleika. Das war kein Zufall, denn es war eine gewalttätige Fußball-Zeit. Notwendige Erinnerungen an Jahre, in denen die perverse Lust an der Gewalt grassierte.