Mitchell Weiser Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild Bundesliga Weiser: Noch kein Kontakt zur algerischen Nationalmannschaft Von dpa | 02.05.2023, 14:42 Uhr

Werder Bremens Abwehrspieler Mitchell Weiser hat nach seinem angekündigten Wechsel zum algerischen Fußball-Verband noch keinen Kontakt zur Nationalmannschaft des Landes gehabt. „Ich habe mich entschieden, aber ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren wird in Sachen Nationalmannschaft“, sagte der 29-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde. Bislang hat es laut Weiser noch keinen Austausch mit Fußball-Verantwortlichen aus dem nordafrikanischen Land gegeben.