Bundesliga Werder auf Schalke ohne Torjäger Füllkrug Von dpa | 29.04.2023, 03:47 Uhr

Auch ohne Toptorjäger Niclas Füllkrug will Werder Bremen beim FC Schalke 04 den nächsten Schritt zum Klassenerhalt machen. Der Nationalspieler fehlt dem Fußball-Bundesligisten in der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) weiter wegen Wadenproblemen. Dafür ist Sturmpartner Marvin Ducksch wieder gesund und steht Trainer Ole Werner in der Partie beim Tabellenvorletzten zur Verfügung. Auch Mittelfeldspieler Niklas Schmidt ist wieder dabei.